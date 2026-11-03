மாயமான 3 சிறுவர், சிறுமியர் 40 நிமிடத்தில் போலீசார் மீட்பு
மாயமான 3 சிறுவர், சிறுமியர் 40 நிமிடத்தில் போலீசார் மீட்பு
UPDATED : நவ 03, 2026 07:46 AM
ADDED : நவ 03, 2026 06:48 AM
ஓசூர்; ஓசூரில் மாயமான, 3 சிறுவர், சிறுமியரை, புகார் பெற்ற, 40 நிமிடத்தில் போலீசார் கண்டுபிடித்து, பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் மூக்கண்டப்பள்ளியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனை பின்புறம், பீஹாரை சேர்ந்த சில குடும்பத்தினர் வாடகை வீட்டில் தங்கி, தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
பெற்றோர் காலையில் வேலைக்கு சென்று விட்டு, மாலையில் தான் திரும்புவர். நேற்று காலை, 8:00 மணிக்கு, பெற்றோர் வேலைக்கு சென்ற நேரத்தில், 3 குடும்பங்களை சேர்ந்த, 7 மற்றும் 6 வயது சிறுமியர் மற்றும் 4 வயது சிறுவன் ஆகியோர், வீட்டிலிருந்து மாயமாகினர்.மாலையில் வீடு திரும்பிய பெற்றோர், குழந்தைகள் மாயமானது கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். பல்வேறு இடங்களில் தேடியும் கிடைக்காததால், இரவு, 7:30 மணிக்கு, சிப்காட் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் செய்தனர். இன்ஸ்பெக்டர் இளவரசன் மற்றும் போலீசார், சிறுவர், சிறுமியரை தேடினர். அப்போது, சிப்காட் ஸ்டேஷனுக்கு வந்த போனில், மூக்கண்டப்பள்ளி பொதிகை நகரில் இருந்து பேசிய வீர கவுண்டன் என்பவர், வட மாநிலத்தை சேர்ந்த, 3 குழந்தைகள், செல்ல வழி தெரியாமல் சுற்றித்திரிவதாக தெரிவித்துள்ளார்.
அங்கு சென்ற போலீசார், மூன்று சிறுவர், சிறுமியரையும் மீட்டு விசாரித்த போது, அது மாயமான வடமாநில பெற்றோரின் குழந்தைகள் என்பது தெரிந்தது. புகார் பெற்ற, 40 நிமிடங்களில், மூவரையும் மீட்டு, பெற்றோர்களிடம் போலீசார் ஒப்படைத்தனர்.