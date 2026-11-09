திருட ஆயுதத்துடன் சுற்றிய இருவருக்கு போலீசார் 'காப்பு'
திருட ஆயுதத்துடன் சுற்றிய இருவருக்கு போலீசார் 'காப்பு'
UPDATED : நவ 09, 2026 01:35 AM
ADDED : நவ 09, 2026 01:07 AM
ஊத்தங்கரை: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், மத்துார் ஸ்டேஷன் எஸ்.எஸ்.ஐ., செந்தில் மற்றும் போலீசார், சுண்ணாம்பட்டி கிராமத்தில், நேற்று முன்தினம் ரோந்து சென்றனர். அப்போது, செந்தாமரை மளிகைக்கடை அருகே, சந்தேகத்திற்கு இடமாக கடைகள் மற்றும் வீடுகளை நோட்டமிட்டபடி இருவர் சென்றனர்.
அவர்களை பிடித்து விசாரித்த போது, மத்துார் அருகே குல்லம்பட்டியை சேர்ந்த கணேசன், 40, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், இடையார்பாக்கம் அருகே வளத்துாரை சேர்ந்த ஆட்டோ டிரைவர் கோபி, 46, என்பதும், மத்துார் பகுதிகளில் பல்வேறு இடங்களில் திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட முயன்றதும் தெரிந்தது. அவர்களிடம் சோதனை செய்தபோது, இரும்பு கம்பி, டார்ச்லைட், முக்கால் பவுன் நகை
இருந்தது.
இருவரையும் கைது செய்த போலீசார், ஆயுதங்கள், நகை மற்றும் அப்பாச்சி பைக் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர். கைதான கணேசன், 'சி' வகை ரவுடி பட்டியலில் இருப்பது தெரியவந்தது. போலீசார் தொடர்ந்து விசாரிக்கின்றனர்.