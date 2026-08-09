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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ கிருஷ்ணகிரி அரசு கல்லுாரியில் முதுநிலை பாடப்பிரிவு கலந்தாய்வு

கிருஷ்ணகிரி அரசு கல்லுாரியில் முதுநிலை பாடப்பிரிவு கலந்தாய்வு

கிருஷ்ணகிரி அரசு கல்லுாரியில் முதுநிலை பாடப்பிரிவு கலந்தாய்வு

ADDED : ஆக 09, 2026 02:56 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 02:56 AM

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கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி, அரசு ஆடவர் கலைக்கல்லுாரி முதல்வர் அனு-ராதா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

.கிருஷ்ணகிரி அரசு ஆடவர் கலைக்கல்லுாரியில், நடப்பு கல்வி-யாண்டு முதுநிலை பாடப்பிரிவுகளுக்கான கலந்தாய்வு விபரம், www.gacmenkrishnagiri.org என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்-டுள்ளது. கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல், கணினி அறிவியல், தாவரவியல், விலங்கியல், தமிழ், ஆங்கிலம், வரலாறு, பொரு-ளியல் ஆகிய அனைத்து பாடப்பிரிவுகளுக்கும், (ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்துள்ள மாணவ, மாணவியருக்கு) நாளை (ஆக.10) கலந்தாய்வு துவங்குகிறது. நாளை காலை சிறப்பு பிரிவினருக்கும், 13ம் தேதி பொதுப்பிரிவினருக்கும் கலந்தாய்வு நடக்க உள்ளது.கலந்தாய்விற்கு வரும் மாணவ, மாணவியர், இணையதளத்தில் விண்ணப்பித்த படிவம், மாற்று சான்றிதழ் (அசல் யு.எம்.ஐ.எஸ்., எண்ணுடன்) பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 மற்றும் இள-நிலை மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள், தொகுப்பு மதிப்பெண் பட்-டியல், பட்ட சான்றிதழ், ஜாதி சான்றிதழ் (அசல்), வருமான சான்-றிதழ், 4 மார்பளவு புகைப்படம், ஆதார் அட்டை, வங்கு கணக்கு புத்தக முதல் பக்க நகல் ஆகியவற்றை தவறாமல் கொண்டு வர வேண்டும். கலைப்பிரிவிற்கு, 2,280 ரூபாயும், அறிவியல் பிரி-விற்கு, 2,340 ரூபாயும், கணினி அறிவியல் பிரிவிற்கு, 2,540 ரூபாயும் சேர்க்கை கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும்.

காலியிடங்கள் அடிப்படையில் மாணவர்களுக்கு சேர்க்கை உறுதி செய்யப்படும். இளநிலை பாடப்பிரிவுகளுக்கான கலந்-தாய்வு நடப்பதால், பிளஸ் 2 சிறப்பு துணை தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்கள் நேரில் வந்து சேர்க்கை பெறலாம். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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