சிவன் கோவில்களில் பிரதோஷ வழிபாடு

ADDED : நவ 07, 2026 03:45 AM
கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், அனைத்து சிவன் கோவில்களிலும் நேற்று பிரதோஷ வழிபாடு நடந்தது.
கிருஷ்ணகிரி பழையபேட்டை கிரிஜாம்பாள் உடனுறை கவீஸ்வரர் கோவில், சோமேஸ்வரர் கோவில், புதுப்பேட்டை பிரசன்ன பார்வதி சமேத சந்திரமவுலீஸ்வரர் கோவில், கவுரி சங்கரேஸ்வரர் கோவில், கிருஷ்ணகிரி கட்டிகானப்பள்ளி விசாலாட்சி உடனுறை காசி விசுவநாதர் கோவில், காவேரிப்பட்டணம் ஜலகண்டேஸ்வரர் மற்றும் நாகேஸ்வரர் கோவில், பொன்னன்நகர் தமட்டகுட்டை நந்திகேஸ்வரர் கோவில்களில், நேற்று மாலை பிரதோஷ பூஜை
நடந்தது.
முதலில் நந்திக்கு பால், தயிர், சந்தனம், இளநீர், மஞ்சள், குங்குமம், பன்னீர், விபூதி என, 16 வகையான நறுமண பொருட்களை கொண்டு அபிஷேகம் செய்து அருகம்புல், வில்வ மாலை அணிவித்தனர். தொடர்ந்து, சிவலிங்கத்திற்கு பஞ்சாமிர்த அபிஷேகம், 108 வில்வ இலை அர்ச்சனையுடன் அன்னத்தில் அலங்காரம் செய்து, நந்தி, சிவன், பார்வதி மூவருக்கும் தீபாராதனையுடன், பக்தர்களுக்கு தீர்த்தப்பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம்
செய்தனர்.