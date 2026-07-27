கி.கிரியில் நாட்டு நலப்பணித் திட்ட அலுவலர்களுக்கு ஆயத்த கூட்டம்
கி.கிரியில் நாட்டு நலப்பணித் திட்ட அலுவலர்களுக்கு ஆயத்த கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:07 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரியில், மாவட்ட பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில், நாட்டு நலப்பணித் திட்ட அலுவலர்களுக்-கான ஆயத்த கூட்டம் நடந்தது. கூட்டத்தில், சி.இ.ஓ., மதன்-குமார், நாட்டு நலப்பணி திட்டத்தின் தொடர் பணிகள் மற்றும் சிறப்பு முகாம்களை பாதுகாப்பாகவும், சிறப்பாகவும் நடத்துவது குறித்து விரிவாக எடுத்துரைத்தார். மேலும், பள்ளி மாணவர்கள் உயர்கல்வியில் அதிகளவில் சேர்வதை உறுதி செய்ய வேண்டும். திட்ட அலுவலர்கள் விழிப்புணர்வுடன் செயல்பட வேண்டும்.
உயர்கல்வியின் அவசியம் குறித்து, மாணவர்கள் மற்றும் பெற்-றோர்களிடம், தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த அறிவுறுத்-தினார்.தொடர்ந்து, 'மை பாரத்' தளத்தின் பயன்பாடு, பதிவு நடை-முறை, செயல்பாடுகள் மற்றும் அறிக்கைகள் பதிவேற்றம் தொடர்-பாக, சுகுணா கிருஷ்ணன் திட்ட அலுவலர்களுக்கு பயிற்சி வழங்-கினார். கூட்டத்தில், மாவட்ட திட்ட அலுவலர், அலுவலக பணி-யாளர்கள் மற்றும் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பள்ளிகளை சேர்ந்த நாட்டு நலப்பணித்திட்ட அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.
காளியப்பன் நன்றி கூறினார்.