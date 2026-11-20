/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி பொதுக்குழு
ADDED : நவ 20, 2026 01:41 AM
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ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர், பாகலுார் சாலையில் தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி சார்பில் பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்தது.
வட்டார தலைவர் தனசேகர் தலைமை வகித்தார். மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் கோபி முன்னிலை வகித்தார். வட்டார செயலாளர் வெங்கடேசப்பா வரவேற்றார். ஓசூர் வட்டாரத்தில் பணிபுரியும் மாற்று சங்கத்தினர் சாந்தகுமார், அப்பையப்பா, சைபுல்லா, கங்காதர் மற்றும் 70க்கும் மேற்பட்டோர், தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணியில் இணைத்துக் கொண்டனர். முன்னாள் மாவட்ட செயலாளர் ரங்காரெட்டி, முன்னாள் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் ராமசாமி ரெட்டி, மாவட்ட தலைவர் அருண்பிரகாஷ்ராஜ் உள்பட ஏராளமான நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.