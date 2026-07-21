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தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி வட்டார கிளை செயற்குழு கூட்டம்

தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி வட்டார கிளை செயற்குழு கூட்டம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:18 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:18 AM

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கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரியில், தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி வட்டார கிளை செயற்குழு கூட்டம், வட்டார தலைவர் ஹென்றி பவுல்ராஜ் தலைமையில் நடந்தது. செயலாளர் தமிழ்-செல்வன் வரவேற்றார்.

கூட்டத்தில், புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக அரசுக்கு கிருஷ்ணகிரி வட்டாரக்கிளை செயற்-குழு வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறது. அதேபோல், ஆசிரியர்களின் வயதையும், பணி நிலையையும் கருத்தில் கொண்டு அவர்களுக்கான சிறப்பு ஆசி-ரியர் தகுதி தேர்வில், உரிய கூடுதல் மதிப்பெண் வழங்கவும் இந்த செயற்குழு கேட்டுக்கொள்கி-றது. ஆசிரியர்களின் சிறப்பு நிலை அந்த மாதமே கிடைக்க செய்த உதவி தொடக்கக்கல்வி அலுவ-லர்களுக்கு வட்டாரக்கிளை நன்றி தெரிவிக்கி-றது. ஆசிரியர்களின் பணிப்பதிவேட்டில் சில பதிவுகள் விடுபட்டுள்ளது.

இதை களைய சிறப்பு முகாம் அமைத்து ஆசிரி-யர்களின் பணிப்பதிவேட்டில் விடுபட்ட பதிவு களை பதிவிட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பள்ளியில் நடக்கும் அனைத்து நிகழ்ச்சி

களையும், பள்ளி தலைமை ஆசிரியரின் அனுமதி பெற்று செய்தி வெளியிட வேண்டும் என்பது உள்-ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்-டன.

பொருளாளர் சாதிக்உஷேன் நன்றி கூறினார். மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினர் மதிவானன், துணை தலைவி மரியசாந்தி, இசபெல்லா, மகளிர் அணி செயலர் அனுராதா, நளினப்பிரியா, டெய்சி, மலர் செல்வி, அறிவரசி உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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