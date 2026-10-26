மின்சாரம் தாக்கி தனியார் ஊழியர் சாவு

ADDED : அக் 26, 2026 01:54 AM
ராயக்கோட்டை: தர்மபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு அடுத்த பஞ்சப்பள்ளி பட்டாபி நகரை சேர்ந்த முனிராஜ் என்பவரின் மனைவி மகேஸ்வரி, 42. நம்மாண்டஹள்ளி அருகே வேடம்பட்டியை சேர்ந்தவர் ராஜா, 46. இருவரும், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ராயக்கோட்டை அடுத்த வன்னியபுரம் அருகே இயங்கும், ஐ போன் உதிரிபாகங்கள் தயாரிக்கும் டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தில், ஒப்பந்த அடிப்படையில் துாய்மை பணியாளராக பணியாற்றி வந்தனர்.
நேற்று முன்தினம் மதியம், 2:00 மணிக்கு, 2வது ஷிப்டிற்கு இருவரும் பணிக்கு சென்று விட்டு, இரவு, 10:00 மணிக்கு பணி முடிந்து வெளியே வந்தனர். ராஜாவிற்கு சொந்தமான ஹீரோ ஸ்பிளண்டர் பைக்கில் லிப்ட் கேட்டு, மகேஸ்வரி ஏறி கொண்டார். பாளையம் சாலையிலுள்ள திம்ஜேப்பள்ளி கிராமம் அருகே இரவு, 10:30 மணிக்கு சென்றபோது, சாரல் மழை பெய்தது.அப்போது, உயர்மின் அழுத்த மின் கம்பி கட்டாகி, மகேஸ்வரி மற்றும் ராஜா மீது விழுந்தது. இதில், மின்சாரம் தாக்கி சம்பவ இடத்திலேயே மகேஸ்வரி பலியானார். ராஜா படுகாயமடைந்து, தர்மபுரி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். ராயக்கோட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.