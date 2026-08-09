தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம் 1,112 பேருக்கு பணி ஆணை
தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம் 1,112 பேருக்கு பணி ஆணை
ADDED : ஆக 09, 2026 02:53 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி அரசு பெண்கள் கலைக்கல்லுாரி வளாகத்தில், மாவட்ட நிர்வாகம், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழி-காட்டும் மையம் சார்பில், தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் நேற்று நடந்தது. ஊத்தங்கரை த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., இளைய-ராஜா முன்னிலை வகித்தார். முகாமில் மொத்தம், 2,968 பேர் பதிவு செய்தனர். அசோக் லேலண்ட், டெல்டா எலட்ரானிக்ஸ், டி.வி.எஸ்., டைட்டான் உட்பட மொத்தம், 130 தனியார் நிறுவ-னங்கள் பங்கேற்று, வேலைதேடும் இளைஞர்கள், இளம் பெண்-களை தேர்வு செய்தன. மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் தலைமை வகித்து முகாமை துவக்கி வைத்து, 1,112 பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கி பேசியதாவது
அரசு வேலைக்காக காத்திருக்காமல், படித்த இளைஞர்கள் தனியார் துறை நிறுவனங்களில் உள்ள பணியிடங்களை பெறும் நோக்கில், தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடத்தப்படுகிறது. மாவட்டத்தில், 375 தனியார் துறை நிறுவனங்கள், www.tnprivatejobs.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்து, தங்களது தேவைக்கு ஏற்பட, வேலை தேடும் இளைஞர்களை தேர்வு செய்கின்றன. மேலும்தற்போது குரூப் - 1 முதல்நிலை போட்டித்தேர்விற்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடக்கிறது. தேர்-வர்கள் வசதிக்காக, 3,000க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் கொண்ட நுாலக வசதி உள்ளது. இங்கு பயிற்சி பெற்றவர்களில், 200 பேர் அரசு பணிக்கு சென்றுள்ளனர்.இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
தொடர்ந்து, இந்தியன் வங்கி ஊரக சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனம் சார்பில், மாடு வளர்ப்பு, காளான் வளர்ப்பு, தையல் மற்றும் துரித உணவு தயாரிப்பு பயிற்சி பெற்ற, 99 பேருக்கு, மாவட்ட கலெக்டர் சான்றிதழ்களை வழங்கினார். மகளிர் மேம்-பாட்டு திட்ட அலுவலர் சுசீலாராணி, மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலர் கவுரிசங்கர், மாவட்ட தொழில் மைய பொது மேலாளர் வெங்கடேசன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.