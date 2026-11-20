தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு கிருஷ்ணகிரியில் இன்று முகாம்
தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு கிருஷ்ணகிரியில் இன்று முகாம்
ADDED : நவ 20, 2026 01:30 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரியில் இன்று, தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடக்கிறது.
இது குறித்து, மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் இன்று (20ம் தேதி) சிறிய அளவிலான தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடக்கிறது. காலை, 10:00 மணி முதல் மதியம், 1:00 மணி வரை நடக்கும் முகாமில், கிருஷ்ணகிரி, ஓசூரை சேர்ந்த முன்னணி தனியார் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஆட்களை தேர்வு செய்ய உள்ளனர். பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 தேர்ச்சி, பட்டதாரிகள், பொறியியல், ஐ.டி.ஐ., மற்றும் டிப்ளமோ படித்தவர்கள் என, அனைத்து கல்வி தகுதியினரும் கலந்து கொள்ளலாம்.
தனியார் துறையில் பணிபுரிய ஆர்வமும், மேற்காணும் கல்வித்தகுதியும் உடைய அனைவரும் இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாமில் கலந்து கொள்ளலாம். மேலும் விபரங்களுக்கு, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தை நேரிலோ அல்லது 04343 291983 என்ற எண்ணிலோ தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்துள்ளார்.