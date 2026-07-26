'மா' வகை சமையல் போட்டி வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு
'மா' வகை சமையல் போட்டி வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு
ADDED : ஜூலை 26, 2026 02:27 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி அரசு ஆடவர் கலைக்கல்லுாரி மைதானத்தில் நடந்து வரும், 32-வது அகில இந்திய மாங்கனி கண்காட்சியில், மாங்கனியை அடிப்படை பொருளாக கொண்டு இனிப்பு, காரம், பானம், சிற்றுண்டி போன்ற உணவு வகைகளை தயார் செய்யும் சமையல் போட்டி நடந்தது. இதில், சமைக்கப்பட்ட உணவை மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் பார்வையிட்டு சுவைத்து பார்த்தார்.
தொடர்ந்து, அவர் பேசியதாவது:மாம்பழங்களின் மதிப்பு கூட்டல் பற்றி, 'மா' விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அறியும் வகையில், விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்-திட மாங்கனி கண்காட்சி மைதானத்தில் மாங்கனியை அடிப்-படை பொருளாக கொண்டு இனிப்பு, காரம், பானம், சிற்றுண்டி போன்ற உணவு வகைகளை தயார் செய்யும் சமையல் போட்-டியில், 20 குழுக்களை சேர்ந்த மகளிர், பொதுமக்கள் மாம்பழங்-களை வைத்து, சமாய் அல்வா, பர்ப்வி, முக்கனி பாயாசம், கைரி சாதம், புளி குழம்பு, பச்சடி, சாலட், மாங்கா சாதம், மாங்கா சட்னி, ஜெல்லி, சர்பத், மாங்கா தயிர், மாங்கா பஜ்ஜி, மாங்கா லெஸ்ஸி, மாங்கா கொழுக்கட்டை, மாங்கா ஜூஸ், பஞ்சாமிர்தம், வத்தல், பழக்கலவை, பச்சைப்பயிறு லட்டு, மாங்கா வடை, மோர், ரசம், சாம்பார், ஊறுகாய், சுண்டல் உள்ளிட்ட, 100 வகை-யான உணவுகளை சமைத்தனர்.
இதில், முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த நபர்களுக்கு, மாங்-கனி கண்காட்சி நிறைவு விழாவில் பரிசு மற்றும் பாராட்டு சான்றி-தழ்களும், இப்போட்டியில் கலந்துகொண்டவர்கள் அனைவ-ருக்கும் சிறப்பு பரிசும் வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
மகளிர் மேம்பாட்டு திட்ட அலுவலர் சுசிலாராணி, இணை இயக்குனர் (தோட்டக்கலை) குணவதி, வேளாண் அலுவலர்கள் அருள்தாஸ், பவித்ரா உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.