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போதை பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு போட்டிகளில் வென்றவர்களுக்கு பரிசு

போதை பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு போட்டிகளில் வென்றவர்களுக்கு பரிசு

ADDED : ஆக 09, 2026 02:53 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 02:53 AM

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கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி அருகே, கீழ்புதுார் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில், மாணவ, மாணவியருக்கு போதைப்பொருட்களால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து எடுத்துரைக்கும் வகையில், விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது. தொடர்ந்து, பேச்சு, ஓவியம் மற்றும் கட்டுரை போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. பேச்சுப்போட்டியில் மாணவர்கள் நந்தீஸ்வரன், மதன்ஸ்ரீ, ஸ்ரீநிஷா ஆகியோர் முதல் மூன்று இடங்-களை பெற்றனர். அதேபோல் கட்டுரை போட்டியில், லக்சனா, லேகாஸ்ரீ, வசந்தபிரியா ஆகியோரும், ஓவியப்போட்டியில், லேகாஸ்ரீ, லக்சிதா, சுஜித் கிரண் ஆகியோரும், முதல் மூன்று இடங்களை பெற்றனர்.

போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவியருக்கு, ஆங்-கில அகராதி மற்றும் திருக்குறள் புத்தகங்கள் பரிசாக வழங்கப்பட்-டன. முன்னதாக, கிருஷ்ணகிரி தாலுகா இன்ஸ்பெக்டர் மணி-மாறன், மாணவர்கள் மத்தியில் போதை பொருட்களின் தீமைகள், அதனால் ஏற்படும் உடல்நல குறைவு மற்றும் சமூக பாதிப்புகள் குறித்து விளக்கமாக எடுத்துரைத்தார். பள்ளி தலைமையாசிரியர் கிரிஜாலட்சுமி, தலைமை காவலர்கள் பூவிழி, தங்கராஜ் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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