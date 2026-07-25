கூட்டுறவு சங்கம் முன் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:33 AM
ஊத்தங்கரை; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை அடுத்த மூங்கிலேரி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் முன், பயிர் கடன்களை முழுமையாக தள்-ளுபடி செய்ய கோரி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்-தது.
மூங்கிலேரி முன்னாள் பஞ்., தலைவர் வழக்க-றிஞர் வஜ்ரவேல் தலைமை வகித்தார். ஆர்ப்பாட்-டத்தில், முதல்வர் விஜய் அளித்த உத்தரவின்படி, கூட்டுறவு பயிர் கடன்களை முழுமையாக தள்-ளுபடி செய்யக்கோரி தமிழக அரசு மற்றும் கூட்-டுறவு சங்கத்தை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடந்-தது. விவசாயிகள் ஆதி கேசவன், முருகன், கண்-ணபிரான், கொங்கு கோவிந்தசாமி, மணி, கிருஷ்ணன், ராமகிருஷ்ணன், வெங்கடாசலம், குமார் உள்பட மூங்கிலேரி, மண்ணாடிபட்டி, கோணப்பட்டி, முருக்கந்தாள், புதுார் புங்கனை, கொட்டாரப்பட்டி, ஒட்டம்பட்டி, புதுப்பட்டி மற்றும் சுற்றியுள்ள விவசாயிகள் பங்கேற்று கோஷம் எழுப்பினர்.