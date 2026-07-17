ஒரு லட்சம் மாணவர்களுக்கு புத்தக பை, காலணி வழங்கல்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:21 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், ஒரு லட்சம் மாணவர்களுக்கு புத்தக பை மற்றும் காலணி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக அரசு ஆண்டுதோறும் அரசு பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவ, மாணவியருக்கு, விலையில்லா பாடப்புத்தகம், நோட்டு புத்தகம், பை, காலணி, சீருடை, கணித உபகரண பெட்டி என பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி வருகிறது. இந்த ஆண்டும் பள்ளி திறந்த நாளிலேயே அனைத்து மாணவ, மாணவி-யருக்கும் விலையில்லா பாடப்புத்தகம் வழங்கப்பட்டன. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் இந்தாண்டு பள்ளி துவங்கிய ஒரே மாதத்தில், மாணவ, மாணவியருக்கு அனைத்து நலத்திட்டங்-களும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் இக்கல்வியாண்டில், 1,03,203 மாணவ, மாணவியருக்கு விலையில்லா பாடப்புத்தகங்கள், புத்-தக பை, காலணி வழங்கப்பட்டுள்ளன. 1,02,000 பேருக்கு பாட குறிப்பேடுகளும், 1,04,062 மாணவ, மாணவியருக்கு விலை-யில்லா சீருடைகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதே போல், மலை பகுதியில் படிக்கும் குழந்தைகளில், 4,909 பேருக்கு கம்பளி ஆடையும், 6ம் வகுப்பு படிக்கும், 6,551 மாணவர்களுக்கு, கணித உபகரண பெட்டியும் வழங்கப்பட்டுள்ளன' என்றனர்.