அரசு ஆடவர் கலைக்கல்லுாரியில் இன்று இளநிலை பாடப்பிரிவுக்கு பொது கலந்தாய்வு
அரசு ஆடவர் கலைக்கல்லுாரியில் இன்று இளநிலை பாடப்பிரிவுக்கு பொது கலந்தாய்வு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:18 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி அரசு ஆடவர் கலைக்கல்லுாரியில் இன்று, இள-நிலை பாடப்பிரிவு மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கான பொது கலந்-தாய்வு நடக்கிறது.
இது குறித்து, கல்லுாரி முதல்வர் அனுராதா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: கிருஷ்ணகிரி அரசு ஆடவர் கலைக் கல்லுாரியில், இள-நிலை பாடப்பிரிவு மாணவர்களுக்கு முதல்கட்ட, 2ம் கட்ட மற்றும் மூன்றா-ம் கட்ட சேர்க்கைக்கான கலந்தாய்வு நிறைவுற்-றது. தற்போது காலியாக உள்ள இடங்களுக்கு பொது கலந்-தாய்வு இன்று (ஜூலை, 13-) முதல் நடக்கிறது. கலந்தாய்வு, கல்-லுாரியில் உள்ள திருவள்ளுவர் அரங்கில் காலை, 10:00 மணிக்கு, பி.எஸ்சி., கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல், தாவரவியல், விலங்கியல், கணினி அறிவியல், நுண்ணுயிரியல், புள்ளியியல், வணிகவியல், வணிக நிர்வாக-வியல், பி.ஏ., வரலாறு, பொருளியல், தமிழ், தமிழ் இலக்கியம், ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட பாடப்பிரிவுகளுக்கு விண்ணப்பித்த, அனைத்து மாணவ, மாணவியருக்கும் நடக்கிறது.
கல்லுாரியின், www.gacmenkrishnagiri.org என்கிற இணையதளத்தில், மாணவர்களின் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில் இடம் பெற்ற மாணவர்களின் மொபைல் எண், மின்னஞ்ச-லுக்கு குறுஞ்செய்தி வாயிலாக கலந்தாய்வு நாள், நேரம் உள்-ளிட்ட விபரங்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. பிளஸ் 2 மதிப்பெண், இட ஒதுக்கீடு அடிப்படையில் மாணவர்களுக்கு பாடப்பிரிவுகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. கூடுதல் விபரங்களை, கல்லுாரி இணைய த-ளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு, அதில் தெரிவித்துள்ளார்.