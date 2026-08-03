ஓசூர் எம்.ஜி.ஆர்., கல்லுாரியில் துாய தமிழ் பயிலரங்கம்
ஓசூர் எம்.ஜி.ஆர்., கல்லுாரியில் துாய தமிழ் பயிலரங்கம்
ADDED : ஆக 03, 2026 01:45 AM
ஓசூர்: ஓசூர், எம்.ஜி.ஆர்., கல்லுாரியில், தமிழாய்வு துறை சார்பில், துாய தமிழ் பயிலரங்கம் நடந்தது. தமிழாய்வு துறைத்தலைவர் லட்சுமி வரவேற்றார். கல்லுாரி முதல்வர் முத்துமணி தலைமை வகித்து, விழாவை துவக்கி வைத்தார்.
சென்னையிலிருந்து வந்த துாய தமிழ் இயக்க தலைவர் இளஞ்-சேந்தன் பேசும்போது, 'தற்காலத்தில் தமிழ் மொழியானது அழிந்து வருகிறது. அதை மாணவர்கள் தான் பாதுகாக்க வேண்டும். நடைமுறை வாழ்க்கையில் தமிழ் சொற்களை பேசிப்-பழக வேண்டும். அவ்வாறு பேசினால், தமிழ் மொழியை அழி-யாமல் பாதுகாக்க முடியும்' என்றார்.மேலும், பல்வேறு ஆங்கில சொற்களுக்கான தமிழ் சொற்க-ளையும், மாணவ, மாணவியருக்கு தெரியப்படுத்தினார். பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வில், தமிழில் அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவ, மாணவியர் மற்றும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மாணவர்களுக்கு, சான்-றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. செயின்ட் பீட்டர்ஸ் மருத்துவக் கல்-லுாரி செயலாளர் லாசியா தம்பிதுரை, செயலாளர் சுரேஷ்பாபு, மேலாளர் நாராயணன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். தமிழ்த்துறை உதவி பேராசிரியர் கலைச்செல்வன் நன்றி கூறினார்.