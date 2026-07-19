பெண்கள் விடுதி வளாகத்தில் புகுந்த மலைப்பாம்பு மக்கள் பிடித்து வனத்துறையிடம் ஒப்படைப்பு
பெண்கள் விடுதி வளாகத்தில் புகுந்த மலைப்பாம்பு மக்கள் பிடித்து வனத்துறையிடம் ஒப்படைப்பு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:12 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி நகரில், பெண்கள் விடுதி வளாகத்துக்குள் நுழைந்த மலைப்பாம்பை பொதுமக்கள் பிடித்து வனத்துறையினரிடம் ஒப்-படைத்தனர்.
கிருஷ்ணகிரி நகராட்சிக்குட்பட்ட, வனத்துறை அலுவலகம் பின்-புறம் சாந்தி நகர் உள்ளது. இங்கு தனியார் பெண்கள் தங்கும் விடுதி மற்றும் 100க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன. நேற்று முன்தினம் இரவு, 11:45 மணியளவில் அப்பகுதியிலுள்ள தனியார் பெண்கள் விடுதி வளாகத்துக்குள், 8 அடி நீளமுள்ள மலைப்பாம்பு நுழைந்துள்ளது. அதை அங்கிருந்த ஒருவர் பார்த்து கூச்சலிட்டுள்ளார். அருகிலிருந்தவர்களும் வந்து மலைப்பாம்பை பிடித்துள்ளனர். வனத்துறை அலுவலகத்திலிருந்து, 50 மீட்டர் தொலைவில் உள்ள பகுதிக்கு தகவல் அளித்தும் வனத்துறை-யினர் வரவில்லை. கிருஷ்ணகிரி த.வெ.க., -- எம்.எல்.ஏ., முகுந்தன் அப்பகுதிக்கு சென்று இது குறித்து கேட்டறிந்தார். பின்னர் மலைப்பாம்பை பொதுமக்கள், வனத்துறையினரிடம் ஒப்-படைத்தனர்.பொதுமக்கள் கூறியதாவது: வனத்துறை அலுவகத்தின் அருகில், 50 மீட்டர் தொலைவில் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் மலைப்-பாம்புகள் சாதாரணமாக வருகின்றன.
வனத்துறை அலுவலகத்தில், மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதி-களில் பிடிபடும் விஷ பாம்புகள், மலைப்பாம்புகள், உடும்பு உள்-ளிட்ட வனவிலங்குகளை காப்புக்காட்டில் விடுகின்றனர்.
அங்கிருந்து தான் மலைப்பாம்புகள் மீண்டும் இங்கு வருகின்றன. வனத்துறையினர் இது குறித்து விசாரித்து, தகுந்த பாதுகாப்பு நட-வடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறினர்.