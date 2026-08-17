'மா' ஏற்றுமதிக்கு தர மேம்பாட்டு திட்டம் விவசாயிகளுக்கு 50 சதவீதம் மானியம்
'மா' ஏற்றுமதிக்கு தர மேம்பாட்டு திட்டம் விவசாயிகளுக்கு 50 சதவீதம் மானியம்
ADDED : ஆக 14, 2026 04:42 AM
கிருஷ்ணகிரி: மாம்பழம் ஏற்றுமதிக்கான தர மேம்பாட்டு திட்டத்தில், விவசா-யிகளுக்கு, 50 சதவீத மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், பர்கூர் தாலுகா தோட்டக்-கலை உதவி இயக்குனர் கலையரசி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: பர்கூர் தாலுகாவில், தோட்டக்கலை மற்றும் மலை பயிர்கள் துறையில், 2026--27-ம் நிதி ஆண்டில், பிரதான் மந்திரி ராஷ்ட்ரிய கிரிஷி விகாஸ் யோஜனா திட்டத்தில், மாம்பழம் ஏற்றுமதிக்கான தர மேம்பாட்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இதில், பெங்களூரா, அல்போன்சா, இமாம் பசந்த், பங்கனபள்ளி மற்றும் செந்துாரா உள்ளிட்ட, 'மா' ரகங்கள் சாகுபடி செய்யும் விவசா-யிகள் பயன்பெறலாம். இத்திட்டத்தில், 50 ஹெக்டேருக்கு, 33.22 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதில், 40 ஹெக்டேருக்கு பொது இனத்திலும், 10 ஹெக்டே-ருக்கு பட்டியலின இனத்திலும், நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சிறு, குறு, பட்டியல் மற்றும் பழங்குடியினர் மற்றும் பெண் விவசாயிக-ளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். இத்திட்டத்தை பெற, ஒரு விவசாயிக்கு தகுதி வரம்பு, ஒரு ஹெக்டேர் ஆகும். தேர்ந்தெடுக்-கப்பட்ட, 50 ஹெக்டேருக்கான பயனாளிகளை ஒரு குழுவாக அமைத்து, தலைவர், துணைத்தலைவர் மற்றும் பொருளாளர் ஆகியோர் தேர்ந்தெடுத்து, பதிவு செய்யப்படும். பின்னர் அவர்க-ளுக்கு, 'மா' ஏற்றுமதிக்கான தர மேம்பாடுகள் குறித்து, பயிற்சிகள் வழங்கப்படும். இதன் மூலம் ஒரு ஹெக்டேருக்கு, 50 சதவீத மானியத்தில், 64,450 ரூபாய் வழங்கப்படும். எனவே, 'மா' விவ-சாயிகள் இத்திட்டத்தில் சேர்ந்து பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்துள்ளார்.