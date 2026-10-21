கிருஷ்ணகிரி நகராட்சியில் மண்டல இயக்குனர் ஆய்வு

UPDATED : அக் 19, 2026 02:45 AM
ADDED : அக் 19, 2026 02:02 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட கொத்தபேட்டா உரக்கிடங்கில் நடந்து வரும், விலங்கு பிறப்பு கட்டுப்பாட்டு மைய கட்டுமான பணியை, சேலம் மண்டல நகராட்சி இயக்குனர் சித்ரா ஆய்வு செய்தார். அப்போது, பணிகளை விரைந்து முடிக்க, ஒப்பந்ததாரரை அறிவுறுத்தினார். தொடர்ந்து, திருவண்ணாமலை சாலையில் நடக்கும் உயிரி எரிவாயு கலன் கட்டுமான பணியை பார்வையிட்ட அவர், அதன் பயன்பாடுகளை, நகராட்சி அலுவலர்களிடம்
கேட்டறிந்தார்.
வள மீட்பு மையத்திற்கு சென்ற அவர், மக்காத குப்பை மற்றும் மறு சுழற்சி செய்யக்கூடிய கழிவுகளை, சம்பந்தப்பட்ட தொழிற்சாலைகள், உள்ளூர் வியாபாரிகளுக்கு உடனடியாக வழங்க, நகராட்சி அலுவலர்களுக்கு உத்தரவிட்டார்.தொடர்ந்து, மண்டலம், 2ல் உள்ள நுண்ணுயிர் செயலாக்க மையத்திற்கு சென்ற மண்டல நகராட்சி இயக்குனர் சித்ரா, தினமும் சேகரிக்கப்படும் மக்கும் குப்பையின் அளவு, உரம் தயாரிக்கும் பணி ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்தார். மேலும், பழைய உரங்களை தொட்டிகளிலிருந்து அகற்ற உத்தரவிட்டார். ஆய்வின் போது, நகராட்சி கமிஷனர் சேகர் மற்றும் அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்.