பதிவுத்துறையின் ஸ்டார் 3.0 திட்டம் பொதுமக்கள், எழுத்தர்களுக்கு பயிற்சி
பதிவுத்துறையின் ஸ்டார் 3.0 திட்டம் பொதுமக்கள், எழுத்தர்களுக்கு பயிற்சி
ADDED : ஆக 02, 2026 02:29 AM
ஓசூர்: தமிழக பதிவுத்துறையில், 'ஸ்டார் 3.0 திட்டம்' வரும் ஆக., 17 முதல் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. அதன்படி, நேரடியாக வருகை தராமல், ஆவணப்பதிவு சேவையை பெற முடியும்.
இதையொட்டி, பொதுமக்கள், பத்திர எழுத்தர்கள், வீட்டுமனை விற்பனை நிறுவனங்கள் மற்றும் கட்டுமான நிறுவனங்களுக்கான இணையவழி ஆவணப்பதிவு குறித்த பயிற்சி கூட்டம், கிருஷ்ண-கிரி மாவட்டம், ஓசூர் அதியமான் இன்ஜினியரிங் கல்லுாரியில் நடந்தது. மாவட்ட பதிவாளர் மீரா மொய்தீன் தலைமை வகித்தார்.
கூட்டத்தில், பொதுமக்கள், பதிவுத்துறை அலுவலகங்களில் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியத்தை குறைக்கும் வகையில், முதல் வீட்டுமனை விற்பனை மற்றும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளின், முதல் விற்பனை பத்திரங்களை இணைய-வழியாக பதிவு செய்யும் வசதி அறிமுக உள்ளதாவும், இதற்காக, நில விற்பனையாளர்கள் மற்றும் கட்டுமான நிறுவனங்கள், பதி-வுத்துறையின் இணையதளத்தில் தங்களுக்கான தனிப்பட்ட உள்நு-ழைவு கணக்கை உருவாக்கி கொள்ளலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்-பட்டது.மேலும், ஆவணம் எழுதுபவர்கள் மற்றும் வீட்டுமனை வாங்கு-பவர்கள், ஆதார் அட்டை சரிபார்ப்பு மற்றும் கைரேகை பதிவு மூலம், எந்த நேரத்திலும் இணையவழியாக பதிவு செய்ய முடியும்.
ஆவணதாரர்கள் தங்களது வீடு அல்லது அலுவலகத்திலிருந்தே, புகைப்படம் பதிவேற்றம், ஆதார் சரிபார்ப்பு, கைரேகை பதிவு உள்ளிட்ட அனைத்து செயல்முறைகளையும் மேற்கொள்ளலாம். இதன் மூலம், பதிவுத்துறை அலுவலகங்களில், பத்திரப்பதிவு பணிகள் விரைவாக நடக்கும் எனவும் கூறப்பட்டது. வாரத்தின் அனைத்து வேலை மற்றும் விடுமுறை நாட்களிலும் கூட, எந்த நேரத்திலும் பயன்படுத்த முடியும் என, பொதுமக்களுக்கு விளக்க-மளிக்கப்பட்டது.