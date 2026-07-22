/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ காய்கறி வியாபாரியை தாக்கியவருக்கு 'காப்பு'
ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:48 AM
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தேன்கனிக்கோட்டை:கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டம், தேன்கனிக்கோட்ட அருகே பண்டேஸ்வரம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர்
நாகராஜ், 45. காய்கறி வியாபாரி; கடந்த, 18ம் தேதி மாலை,
தேன்கனிக்கோட்டை அருகே திம்மசந்திரம் பகுதியில் பைக்கில் சென்றார்.
அப்போது, தேன்கனிக்கோட்டை நேதாஜி ரோடு பகுதியை சேர்ந்த
கூலித்தொழிலாளி மணி, 35, என்பவர், நாகராஜின் பைக்கை நிறுத்தி, மது
வேண்டும் என கேட்டுள்ளார். தன்னிடம் மது இல்லை என, நாகராஜ் கூறியதால்
ஆத்திரமடைந்த மணி, கீழே கிடந்த டைல்ஸ் கல்லை எடுத்து, நாகராஜை தாக்கி,
கொலை மிரட்டல் விடுத்தார். இதில் காயமடைந்த அவர், தேன்கனிக்கோட்டை
அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவரது புகார்படி,
தேன்கனிக்கோட்டை போலீசார் நேற்று முன்தினம் மணியை கைது செய்தனர்.