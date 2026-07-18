/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ விவசாயியை தாக்கிய இருவருக்கு காப்பு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:18 AM
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கிருஷ்ணகிரி; காவேரிப்பட்டணம் அடுத்த வரட்டம்பட்டியை சேர்ந்தவர் காந்தி, 35, விவசாயி. அதே பகுதியை சேர்ந்தவர் சூர்யா. உறவினர்களான இவர்க-ளுக்குள், பூர்வீக சொத்தை பிரிப்பதில் பிரச்னை இருந்துள்ளது.
இந்நிலையில், கடந்த, 15ல் தன் நிலத்தில் காந்தி, புல் அறுத்து கொண்டிருந்தார். அப்போது அங்கு வந்த சூர்யா, வேண்டுமென்றே தகராறில் ஈடு-பட்டு, தன்னுடன் வந்த துரைராஜ் என்பவருடன் சேர்ந்து தாக்கினார். இதில், காந்தியின் நெற்றி, இடது கை மணிக்கட்டு உள்ளிட்ட இடங்களில் காயம் ஏற்பட்டு, கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவம-னையில் சிகிச்சை பெற்றார். அவர் புகார்படி காவேரிப்பட்டணம் போலீசார், சூர்யா, 28, துரைராஜ், 60, ஆகிய இருவரையும் நேற்று முன்-தினம் இரவு கைது செய்தனர்.