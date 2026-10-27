மோசமான நிலையில் டிரான்ஸ்பார்மர் உயிர் பயத்தில் குடியிருப்புவாசிகள்
மோசமான நிலையில் டிரான்ஸ்பார்மர் உயிர் பயத்தில் குடியிருப்புவாசிகள்
ADDED : அக் 27, 2026 06:20 AM
ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் மத்தம் அக்ரஹாரம் பகுதியில், தனியார் பட்டா நிலத்தில் டிரான்ஸ்பார்மர் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது, பல ஆண்டுகளாக போதிய பராமரிப்பின்றி உள்ளதால், தற்போது மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது.
ஆன்லைன் மூலமாக மின்வாரியத்தில் பொதுமக்கள் புகார் செய்தும், டிரான்ஸ்பார்மரை மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. டிரான்ஸ்பார்மரை தாக்கி நிற்கும் மின்கம்பங்களின் சிமென்ட் பூச்சு பெயர்ந்து, கம்பிகள் வெளியே தெரிகின்றன. கம்பங்கள் வலுவிழந்து, டிரான்ஸ்பார்மர் சாய்ந்த நிலையில்
உள்ளதால், பெரிய அசம்பாவிதம் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. இதனால், அப்பகுதி மக்கள் மிகுந்த அச்சத்தில் உள்ளனர். சிறிய அளவில் மழை பெய்தால் கூட, டிரான்ஸ்பார்மரை சுற்றி மழைநீர் தேங்கி வருகிறது. எனவே, மின்வாரியத்தினர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.