/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ மீளாய்வு கூட்டம் மீளாய்வு கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:47 AM
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கெலமங்கலம்:கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டம், கெலமங்கலம் வட்டார வள மைய பயிற்சி மையத்தில், அனைத்து
நடுநிலைப்பள்ளிகளிலும், தேசிய வருவாய் மற்றும் திறன்வழி தேர்வின்
இருவகை தாள்களான, பள்ளி பாடப்பொருள் சார்ந்த தேர்வு மற்றும்
மனத்திறன் சார்ந்த தேர்வு பகுதி பாடங்களை நடத்தும் ஆசிரியர்களுக்கு
மீளாய்வு கூட்டம் நடந்தது.
ஓசூர் கல்வி மாவட்ட அலுவலர் நரசிம்மன்
(தொடக்கக்கல்வி) தலைமை வகித்தார். ஆசிரியர் பயிற்றுனர்கள்
சசிக்குமார், கவிதா ஆகியோர் பயிற்சி அளித்தனர். வட்டார கல்வி
அலுவலர்கள் சுதாகர், லோகேஷ், பயாஸ் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.