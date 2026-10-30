சாக்கடை கால்வாய் பணிக்கு சாலை மூடல் மாற்றுப்பாதையில் கடைகள் ஆக்கிரமிப்பு
சாக்கடை கால்வாய் பணிக்கு சாலை மூடல் மாற்றுப்பாதையில் கடைகள் ஆக்கிரமிப்பு
ADDED : அக் 29, 2026 04:24 AM
கிருஷ்ணகிரி: காவேரிப்பட்டணம் அருகே சாக்கடை கால்வாய் மற்றும் சாலை பணிகளுக்காக மூடப்பட்ட சாலைக்கான மாற்றுப்பாதையில், ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் கடை போட்டுள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், முக்கிய நகராக காவேரிப்பட்டணம் உள்ளது. இதன் சுற்றுவட்டாரத்தின், 36 கிராமங்களில் இருந்து காவேரிப்பட்டணம் வழியாக பல்வேறு பகுதிகளுக்கு பணி மற்றும் பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்கும் ஆயிரக்கணக்கானோர் சென்று வருகின்றனர். காவேரிப்பட்டணம் நான்கு ரோடு சந்திப்பில், சாப்பரம், மோரனஹள்ளி செல்லும் சாலையில் கழிவுநீர் கால்வாய் மற்றும் தாழ்வான சாலைகளில், புதிய சாலைகள் அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது.சாலைப்பணிகள் நடப்பதால், அச்சாலை மூடப்பட்டுள்ள நிலையில், நான்கு ரோடு வழியாக செல்ல முடியாததால், அருகிலுள்ள கோவிலின் பக்கவாட்டில் மாற்றுப்பாதையாக பயன் படுத்தி வந்த நிலையில் அங்கு சிலர், திடீரென்று கடைகளை கட்டி, பாதையின் நடுவே தார்ப்பாயுடன் கடையை வைத்துள்ளனர். எனவே இச்சாலை வழியாக செல்பவர்கள் காவேரிப்பட்டணம் நகருக்குள்ளும் மற்ற பகுதிகளுக்கும் செல்ல
முடியாமல் தவிக்கின்றனர்.
காவேரிப்பட்டணத்தில் தினமும் போக்குவரத்து நெரிசலால் தவிக்கும் நேரத்தில், இதுபோன்ற ஆக்கிரமிப்பு களால் மேலும் நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், இது குறித்து புகாரளித்தும் காவேரிப்பட்டணம் டவுன் பஞ்., நிர்வாகம் கண்டுகொள்ளவில்லை எனவும், அப் பகுதி மக்கள் குற்றம்
சாட்டுகின்றனர்.