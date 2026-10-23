/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/சேவல் சண்டை சூதாட்டம் நான்கு பேருக்கு 'காப்பு'
ADDED : அக் 22, 2026 01:59 AM
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பேரிகை: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் அடுத்த பேரிகை ஸ்டேஷன் எஸ்.ஐ., வினோத்குமார் மற்றும் போலீசார், சிந்தல்தொட்டி பகுதியில் நேற்று முன்தினம் இரவு ரோந்து சென்றனர்.
அப்போது, அப்பகுதியிலுள்ள வனப்பகுதியையொட்டி, சேவல் சண்டை சூதாட்டம் நடப்பது தெரிந்தது. அங்கு சென்ற போலீசார், 4 பேரை சுற்றிவளைத்து பிடித்தனர்.விசாரணையில், ஓசூர் அருகே சின்ன முத்தாலியை சேர்ந்த டிரைவர் முனுசாமி, 42, கர்நாடகா மாநிலம், மாலுார் பகுதியை சேர்ந்த கூலித்தொழிலாளி ஸ்ரீநாத், 38, சிந்தல்தொட்டியை சேர்ந்த மல்லேஷ், 32, அதே பகுதியை சேர்ந்த மற்றொரு மல்லேஷ், 50, என தெரிந்தது. அவர்கள், 4 பேரையும் கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடமிருந்து, 500 ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனர்.