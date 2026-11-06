பொது இடங்களில் குப்பை கொட்டினால் ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம்
பொது இடங்களில் குப்பை கொட்டினால் ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம்
UPDATED : நவ 06, 2026 03:15 AM
ADDED : நவ 06, 2026 01:42 AM
ஓசூர்: ஓசூர் மாநகராட்சி நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
ஒசூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் துாய்மையை பாதுகாக்கவும், சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டை தடுக்கவும்,
மாநகராட்சி நிர்வாகம் பல்வேறு துாய்மை பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, பொது இடங்கள், சாலையோரங்கள், காலிமனைகள் மற்றும் மக்கள் அதிகம் கூடும் பகுதிகளில் குப்பை கொட்டுவதை தடுக்கும் வகையில், மாநகராட்சி நிர்வாகம் தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.இந்நிலையில், ஓசூர் அரசு மருத்துவ
மனை பின்புறம் குப்பையை கொட்டிய நபர்களை கண்டறிந்து, சம்பந்தப்பட்ட நபருக்கு, மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில், 10,000 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. மேலும், மாநகராட்சி பகுதிகளில் பொது இடங்களில் குப்பையை கொட்டுவது, கழிவை திறந்தவெளியில் வீசுவது மற்றும் சுற்றுப்புறச் சூழலை மாசுபடுத்தும் செயல்களில் ஈடுபடுவோருக்கு அபராதத்துடன் சட்ட நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படும். ஓசூர் மாநகராட்சியை துாய்மையான நகரமாக மாற்ற, பொதுமக்கள் அனைவரும், மாநகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும். இவ்வாறு,
அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.