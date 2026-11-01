இழப்பீட்டாக ரூ.16.50 கோடி ஒதுக்கீடு ஓசூரில் மேம்பாலம் அமைக்க நிலம் கையகப்படுத்தாத வருவாய்த்துறை
இழப்பீட்டாக ரூ.16.50 கோடி ஒதுக்கீடு ஓசூரில் மேம்பாலம் அமைக்க நிலம் கையகப்படுத்தாத வருவாய்த்துறை
ADDED : நவ 01, 2026 01:27 AM
ஓசூர்: ஓசூரிலுள்ள தளி ரயில்வே கேட் பகுதியில், மேம்பாலம் அமைக்க நிலத்தை கையகப்படுத்த, இழப்பீடு தொகையாக, 16.50 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியும், அலட்சியமாக உள்ள வருவாய்த்துறையால், மேம்பாலம் பணி கேள்விக்குறியாக உள்ளது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் தளி சாலையிலுள்ள, ரயில்வே கேட்டை தினமும், 50,000க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் கடந்து செல்கின்றன. தினமும், 30 முறைக்கு மேல் கேட் மூடுவதால், ஓசூர் - தளி சாலையில், நுாற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் அணிவகுக்கும்.இதனால், அவ்வழியாக செல்லும் ரிங்ரோட்டிலும் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. ஒருமுறை ரயில்வே கேட்டை மூடி திறந்தால், போக்குவரத்து நெரிசல் சரியாக, அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாகி விடுகிறது.
அதனால், ரயில்வே கேட் பகுதியில் மேம்பாலம் கட்ட, 38 தனிநபர்களுக்கு சொந்தமான, 3,342 சதுர மீட்டர் நிலம் மற்றும் மாநகராட்சி, தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்திற்கு சொந்தமான, 792 சதுர மீட்டர் நிலம் என மொத்தம், 4,134 சதுர மீட்டர் அளவிற்கு நிலம் கையகப்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டு, சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டது. இழப்பீடு வழங்க கடந்த, 4 ஆண்டிற்கு முன்பே, 16.50 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது.
நில உரிமையாளர்களை அழைத்து, 2 ஆண்டுக்கு முன்பே, ஓசூர் நெடுஞ்சாலைத்துறை அலுவலகத்தில் கருத்து கேட்கப்பட்டது. அதற்கு, இழப்பீட்டு தொகை போதாது என, உரிமையாளர்கள் தெரிவித்தனர். அப்போதே கூடுதல் விலையை நிர்ணயித்து வழங்கியிருந்தால், நிலத்தை கையகப்படுத்தியிருக்கலாம். ஆனால், அலட்சியமாக இருந்ததால், 4 ஆண்டுகளில் கையகப்படுத்துவதாக கூறிய நிலங்களின் மதிப்பு பன்மடங்கு உயர்ந்து விட்டது. இப்போது கையகப்படுத்த நினைத்தால், இன்னும் கூடுதல் விலை கொடுக்க வேண்டி வரும்.
இதற்கிடையே, தளி ரயில்வே கேட் பகுதியில், இரு தண்டவாளங்களை கடந்து செல்லும் வகையில், மேம்பாலம் அமைக்க, நெடுஞ்சாலைத்துறை வரைபடம் தயாரித்தது. ஆனால், வரும் காலத்தில், 4 ரயில்வே தண்டவாளங்கள், தளி ரயில்வே கேட்டை கடந்து செல்லும். அதற்கு ஏற்றார்போல் வரைப்படத்தை தயாரிக்க, தென்மேற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்தது.
கடந்த, 4 ஆண்டுக்கு முன் ஒதுக்கப்பட்ட, 16.50 கோடி ரூபாய் இழப்பீட்டு தொகை அப்படியே உள்ளது. மேலும், ரயில்வே நிர்வாகம் கூறிய கூடுதலாக, 1,556 சதுர மீட்டர் நிலத்தை கையகப்படுத்த தனியாக, 6 கோடி ரூபாய்க்கு மேல், நெடுஞ்சாலைத்துறை ஒதுக்க வேண்டியுள்ளது. வருவாய்த்துறையினர் நிலத்தை கையகப்படுத்த தீவிரம் காட்டவில்லை என, மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை தரப்பில் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. தென்மேற்கு ரயில்வே நிர்வாகம், தளி ரயில்வே கேட்டில், பாலம் அமைக்க தயாராக உள்ளது. அதேபோல், நிலங்களை கையகப்படுத்திய பின், மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை பணிகளை மேற்கொள்ள, 90 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
வருவாய்த்துறை அலட்சியத்தால், ஓசூரில் தினமும், லட்சக்கணக்கான மக்கள் வாகன நெரிசலில் சிக்கி தவிக்கின்றனர். நெடுஞ்சாலைத்துறை பாலம் அமைக்க, மண் பரிசோதனையும் செய்து விட்டது. மாவட்ட கலெக்டர் தலையிட்டு, நிலம் கையகப்படுத்தும் பணியை தீவிரப்படுத்த, மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.