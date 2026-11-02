/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ரூ.30 லட்சத்தில் பார்வையாளர் கேலரி பணிகளை விரைந்து முடிக்க உத்தரவு
ரூ.30 லட்சத்தில் பார்வையாளர் கேலரி பணிகளை விரைந்து முடிக்க உத்தரவு
ரூ.30 லட்சத்தில் பார்வையாளர் கேலரி பணிகளை விரைந்து முடிக்க உத்தரவு
ADDED : நவ 02, 2026 02:18 AM
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ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட காமராஜ் காலனியில் உள்ள விளையாட்டு மைதானத்தில், மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து, 30 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், பார்வையாளர்கள் கேலரி அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
இப்பணிகளை, மாநகர மேயர் சத்யா நேற்று திடீர் ஆய்வு செய்தார்.அப்போது, பணிகளின் தரம் குறித்து ஒப்பந்ததாரரிடம் கேட்டறிந்தார். பணிகளை விரைந்து முடித்து, பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர உத்தரவிட்டார்.
கவுன்சிலர் மோசின்தாஜ் நிசார், வாலிபால் பயிற்சி யாளர் தாயுமானவன், சமூக ஆர்வலர் சாமி
உட்பட பலர் உடன் இருந்தனர்.