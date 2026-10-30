ஊரக வளர்ச்சி, ஊராட்சித்துறை அனைத்து ஓய்வூதியர் சங்கம் தர்ணா
ஊரக வளர்ச்சி, ஊராட்சித்துறை அனைத்து ஓய்வூதியர் சங்கம் தர்ணா
UPDATED : அக் 29, 2026 05:44 AM
ADDED : அக் 29, 2026 04:22 AM
கிருஷ்ணகிரி: தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை அனைத்து ஓய்வூதியர்கள் சங்கம் சார்பில், 16 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகம் முன், நேற்று கவன ஈர்ப்பு தர்ணா போராட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட தலைவர் தர்மலிங்கம் தலைமை வகித்தார். பொருளாளர் தமிழரசன் வரவேற்றார். மாநில செயலாளர் செந்தில்குமார், மாவட்ட செயலாளர் ராஜா, அனைத்து துறை ஓய்வூதியர் சங்க, மாவட்ட தலைவர் துரை, ஓய்வூதியர் சங்கங்களின் கூட்டணைப்பு குணசேகரன், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சிதுறை மாவட்ட தலைவர் கோபால கண்ணன் ஆகியோர் கோரிக்கை குறித்து பேசினர். இணை செயலாளர் சுப்பிரமணி நன்றி கூறினார்.போராட்டத்தில், ஓய்வூதியர்கள் மீதான ஒழுங்கு நடவடிக்கை நிலுவை இனங்கள் மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணைகள், விசாரணை அலுவலர்களின் துறை ரீதியான விசாரணைகள் தாமத மின்றி, அரசு நிர்ணயித்துள்ள கால வரையறைக்குள் முடிக்க வேண்டும். ஓய்வு பெறும் நாளில் தற்காலிக பணிநீக்கம் என்ற நடைமுறை முற்றிலும் கைவிட வேண்டும். சமவேலைக்கு சம ஊதியம் என்ற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில், இளநிலை பொறியாளர் களுக்கு, உதவி பொறியாளர்களுக்கு இணையான ஊதிய விகிதம் அனுமதித்து, ஆணை வழங்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட, 16 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர்.