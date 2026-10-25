அரசு தென்னை பண்ணையில் கன்றுகள் விற்-பனை

ADDED : செப் 26, 2026 05:54 AM
கிருஷ்ணகிரி; பி.ஜி.புதுார் அரசு தென்னை நாற்று பண்-ணையில், தென்னங்கன்றுகள் விற்பனை செய்-யப்படுகிறது.
இது குறித்து, கிருஷ்ணகிரி வட்டார தோட்டக்-கலை உதவி இயக்குனர் அருள்முருகன் வெளி-யிட்டுள்ள அறிக்கை:கிருஷ்ணகிரி - மகாராஜாகடை சாலையில், 5 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள பி.ஜி.புதுார் அரசு தென்னை நாற்று பண்ணையில், பாரம்பரிய தென்னை ரகமான அரசம்பட்டி நெட்டை மற்றும் வீரிய ஒட்டு நெட்டை, குட்டை ரக தென்னங்கன்-றுகள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அரசம்பட்டி நெட்டை ரகம் வறட்சியை தாங்கி வளரும். 60 ஆண்டுகளுக்கு மேல் காய்க்கும். ஆண்டுக்கு, 150 முதல், 180 தேங்காய் வரை அறுவடை செய்-யலாம். பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்குதலில் இருந்து தாங்கி வளரும் தன்மை கொண்டது. 80 ரூபாய்க்கு நெட்டை ரக தென்னங்கன்று விற்பனை செய்யப்-படுகிறது.
தென்னை ஒட்டு சேர்ப்பு மையத்தில், அரசம்-பட்டி நெட்டை மற்றும் சவுகாட் ஆரஞ்ச் குட்டை தாய் மரங்கள் பராமரிக்கப்பட்டு ஒட்டு சேர்ப்பு பணி நடக்கிறது. நெட்டை, குட்டை ஒட்டு ரகங்கள் விரைவில் பூ பூக்கும் தன்மை, வீரிய வளர்ச்சி, அதிக மகசூல், அதிக எடை, தரமான கொப்பரை மற்றும் அதிக எண்ணெய் கொடுக்கக்கூடியது. 200 ரூபாய்க்கு நெட்டை, குட்டை ரக தென்னங்கன்-றுகள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேலும் விப-ரங்களுக்கு, பண்ணை மேலாளர் சத்யமூர்த்தியை, 96009 66970, உதவி தோட்டக்கலை அலுவலர் பிர-சன்னாவை, 95666 96864 என்ற எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.