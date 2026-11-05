சேலம் பைபாஸ் மேம்பாலம் அருகே சர்வீஸ் சாலையில் ஆறாக கழிவுநீர்
சேலம் பைபாஸ் மேம்பாலம் அருகே சர்வீஸ் சாலையில் ஆறாக கழிவுநீர்
ADDED : நவ 04, 2026 06:10 AM
கிருஷ்ணகிரி:கிருஷ்ணகிரி
நகரின் முக்கிய பகுதியான பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலை, ஆவின்
மேம்பாலத்திற்கு எதிரே உள்ள சர்வீஸ் சாலையில், பாதாள சாக்கடையில்
ஏற்பட்டுள்ள உடைப்பால், கழிவுநீர் சாலையில் பெருக்கெடுத்து
ஓடுகிறது. குளம் போல தேங்கியுள்ள ஒரு பகுதியில் சாலைகள் சேதமடைந்து
பெரிய குழிகள் இருப்பதால் ஆழம் தெரியாமல் டூவீலர்களில் செல்வோர் தவறி
விழுந்தும் வருகின்றனர்.
இப்பகுதியில், ஏராளமான
குடியிருப்புகள் உள்ள நிலையில் அவற்றின் கழிவுநீர், மழைநீருடன்
சேர்ந்து வெளியேறவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு உள்ளது. சர்வீஸ் சாலையில்
முறையான வடிகால் வசதி இல்லாததால், ஒவ்வொரு முறை மழை பெய்யும் போதும்,
ஒரு அடிக்கும் மேலாக தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது. தற்போது அதனுடன் பாதாள
சாக்கடை கழிவுநீரும் கலப்பதால், அப்பகுதி முழுவதும் கடுமையான
துர்நாற்றம் வீசுவதோடு, பொதுமக்களுக்கு சுகாதார சீர்கேடும்,
தொற்றுநோய் பரவும் அபாயமும் உள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழை, வரும்
நாட்களில் தீவிரமடையும் நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள்
உடனடியாக தலையிட்டு, சாக்கடை உடைப்பை சீரமைக்க வேண்டும்.
தேங்கியுள்ள கழிவுநீரை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க, பொதுமக்கள் கோரிக்கை
விடுத்துள்ளனர்.