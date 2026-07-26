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காவேரிப்பட்டணம் வாரச்சந்தையில் நாட்டுக்கோழி விற்பனை ஜோர்

காவேரிப்பட்டணம் வாரச்சந்தையில் நாட்டுக்கோழி விற்பனை ஜோர்

ADDED : ஜூலை 26, 2026 02:24 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 02:24 AM

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கிருஷ்ணகிரி: காவேரிப்பட்டணம் வாரச்சந்தையில் ஆடி மாத கோவில் விழா நேர்த்திகடனுக்காக, நாட்டுக்கோழி விற்பனை களை கட்டியது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், காவேரிப்பட்டணத்தில் வாரந்தோறும் சனிக்கிழமைகளில் சந்தை கூடுவது வழக்கம். தற்போது ஆடி மாத பிறப்பையொட்டி அம்மன் கோவில்களில் ஆடு, கோழிகள் பலியிட்டு பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தும் விழாக்கள் நடந்து வருகிறது. இந்நிலையில் நேற்றைய காவேரிப்பட்டணம் வாரச்சந்-தையில், கிராமப்புறங்களில் தாங்கள் வளர்த்து வரும் நாட்டுக்கோ-ழிகளை விற்பனைக்காக சந்தைக்கு எடுத்து வந்தனர்.இதில், பல்வேறு கிராமங்களை சேர்ந்தவர்கள் ஆர்வமுடன் சேவல் மற்றும் நாட்டுக்கோழிகளை வாங்கினர். சந்தையில் உயி-ருடன் நாட்டுக்கோழி ஒரு கிலோ, 400 முதல், 500 ரூபாய் வரை, மொத்த விலைக்கு விற்பனையானது. பண்ணைக்கோழி கிலோ, 200 முதல் 250 ரூபாய் வரை விற்கப்பட்டது. காவேரிப்பட்டணம் வாரச்சந்தையில் நேற்று காலை முதலே நாட்டுக்கோழி விற்பனை விறுவிறுப்பாக நடந்தது.

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