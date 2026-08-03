சங்கடஹர சதுர்த்தி வழிபாடு

ADDED : ஆக 03, 2026 01:42 AM
கிருஷ்ணகிரி: சங்கடஹர சதுர்த்தியையொட்டி, கிருஷ்ணகிரி புதுப்பேட்டை பழைய சப்-ஜெயில் சாலை, சித்தி விநாயகர் கோவிலில், நேற்று மாலை, 6:00 மணிக்கு சிறப்பு பூஜை நடந்தது. இதையொட்டி, விநாயகருக்கு, 608 லிட்டர் பால் அபிஷேகம், மஞ்சள், குங்-குமம், விபூதி, சந்தனம் ஆகியவற்றால் அபிஷேகமும் நடந்தது. இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் நெய்விளக்கேற்றி வழிபட்டனர். ராஜ அலங்காரத்தில் விநாயகர் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார்.
இதே போல், கிருஷ்ணகிரி காந்திசாலை வரசித்தி விநாயகர் கோவில், புதிய வீட்டு வசதி வாரியம் வினைதீர்த்த விநாயகர் கோவில், டான்சி வளாகம் செல்வ விநாயகர் கோவில், கொத்த-பேட்டா ஞான விநாயகர் கோவில், பழைய வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு வரசித்தி விநாயகர் கோவில், காந்திநகர் வலம்புரி விநாயகர் கோவில், சேலம் சாலை ஆதிசக்தி விநாயகர் கோவில் என, பல்வேறு விநாயகர் கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை நடந்தது.