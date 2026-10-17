இசை பள்ளியில் சரஸ்வதி பூஜை கொண்டாட்டம்

UPDATED : அக் 17, 2026 05:07 AM
ADDED : அக் 17, 2026 04:25 AM
கிருஷ்ணகிரி: மாவட்ட அரசு இசை பள்ளியில், நேற்று மங்கள இசை வாத்தியங்களுடன் சரஸ்வதி பூஜை கொண்டாடப்பட்டது.
கலை பண்பாட்டுத்துறை சேலம் மண்டலத்தின் கீழ் இயங்கி வரும், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட அரசு இசை பள்ளியில் நடந்த சரஸ்வதி பூஜையில், சேலம் மண்டல உதவி இயக்குனர் சங்கரராமன் பங்கேற்று, சரஸ்வதி பூஜையை முன்னிட்டு இசை நிகழ்ச்சி வழங்கிய மாணவர்களை பாராட்டினார்.
தலைமை ஆசிரியர் திரிவேணி உள்பட பல்வேறு துறை ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர். இதில் தவில், நாதஸ்வரம், கடம், வயலின் உள்ளிட்ட பல்வேறு இசை கருவிகளை வைத்து பூஜை செய்து, மாணவர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.இசை பள்ளியில், குரலிசை, நாதஸ்வரம், தவில், தேவாரம், பரதநாட்டியம், வயலின், மிருதங்கம் ஆகிய வகுப்புகள் நடந்து வருகிறது. 2026-27ம் கல்வி ஆண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கை மேலும், 10 நாட்கள் நீட்டிக்கப்பட்டு வரும், 31ம் தேதி வரை சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. இசை பள்ளியில் சேர விரும்பும் மாணவ, மாணவியர் வரும், 31க்குள் தலைமை ஆசிரியர் திரிவேணியை, 95003 88896 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ள கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.