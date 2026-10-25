பள்ளி கல்வித்துறை துாய்மை பணியாளர்கள் சம்பள நிலுவை தொகை கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
பள்ளி கல்வித்துறை துாய்மை பணியாளர்கள் சம்பள நிலுவை தொகை கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : அக் 02, 2026 02:24 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே, மாவட்ட பள்ளிக் கல்வித்துறை துாய்மை பணியாளர்கள் சங்கம் சார்பில், சம்பள உயர்வின் நிலுவை தொகையை வழங்கக்கோரி நேற்று ஆர்ப்-பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட அமைப்பாளர் அன்பரசு தலைமை வகித்தார். நிர்வாகிகள் ஸ்ரீபிரியா, செல்வி, கோவிந்தம்மாள், லதா, முனிராஜ், லட்சுமி, தீபா, ராதா, சோட்டி, சித்ரா ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். தர்மபுரி மாவட்ட துணை செயலாளர் பிர-தாபன், செயலாளர் ரவிச்சந்திரன், துணை செயலாளர் மாதையன் ஆகியோர் பேசினர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், பள்ளிக்கல்வித்துறையின் கீழ் இயங்கும் தொடக்கப்பள்ளி, நடுநிலைப்பள்ளி, உயர்நிலைப்பள்ளி, மேல்நி-லைப்பள்ளியில் பணிபுரியும் துாய்மை பணியாளர்களுக்கு, 2025 ஜூன் முதல் சம்பள உயர்வு, 11 மாதம் நிலுவை தொகை வழங்க-வில்லை. தொடக்கப்பள்ளியில் பணிபுரியும் துாய்மை பணியாளர்-களுக்கு, 5,500 ரூபாய், நடுநிலைப்பள்ளிக்கு, 8,800 ரூபாய், உயர்-நிலைப்பள்ளிக்கு, 12,650 ரூபாய், மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு, 16,500 ரூபாய் நிலுவை தொகையை, பள்ளி துாய்மை பணியாளர்-களுக்கு உடனே வழங்க வேண்டும். பள்ளி துாய்மை பணியாளர்க-ளுக்கு முகக்கவசம், கையுறை, துாய்மை பணி செய்ய உபகர-ணங்கள் வழங்க வேண்டும். ஒவ்வொரு மாதமும், 5-ம் தேதிக்குள் மாத சம்பளம் வழங்க வேண்டும். பள்ளி துாய்மை பணியாளர்க-ளுக்கு, ஆறு மாதத்திற்கு ஒருமுறை சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடத்த வேண்டும், என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியு-றுத்தி கோஷங்கள் எழுப்பினர்.