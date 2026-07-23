/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ ஸ்கூட்டர் - பிக்கப் வேன் மோதல்: பெண் உயிரிழப்பு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:23 AM
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போச்சம்பள்ளி; திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கம் அடுத்த குப்பனத்தம் பகுதியை சேர்ந்தவர் சதாம் உசேன், 32; கூலித்தொழிலாளி. இவர் தன் மனைவி ஷபீனா,26, மற்றும் 2 வயது பெண்குழந்தையுடன் நேற்று தர்மபுரி அரசு மருத்துவமனைக்கு ஆக்-டிவா ஸ்கூட்டரில் சென்றுள்ளார். காலை, 8:00 மணியளவில், ஓலப்பட்டி அடுத்த எலுமிச்சம்-பள்ளம் அருகே ஊத்தங்கரை - புலியூர் சாலையில் சென்ற போது, வைக்கோல் லோடு ஏற்றி வேகமாக வந்த பொலிரோ பிக்கப் வேன் மோதி
விபத்துக்குள்ளானது.
இதில், படுகாயமடைந்த ஷபீனா சம்பவ இடத்தி-லேயே பலியானார். படுகாயங்களுடன் சதாம் உசேன் கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். லேசான காயங்களுடன் குழந்தை உயிர் தப்பியது. விபத்து குறித்து போச்சம்பள்ளி போலீசார் விசாரிக்கின்-றனர்.