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சாந்த காளியம்மன், உக்ரகாளியம்மன் கோவில் மஹா கும்பாபிஷேக விழா
சாந்த காளியம்மன், உக்ரகாளியம்மன் கோவில் மஹா கும்பாபிஷேக விழா
UPDATED : நவ 02, 2026 03:11 AM
ADDED : நவ 02, 2026 02:21 AM
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கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி ஒன்றியம் பில்லனகுப்பம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள சாந்த காளியம்மன், உக்ரகாளியம்மன் கோவில் மஹா கும்பாபிஷேகம் நேற்று நடந்தது.
கடந்த, 30ம் தேதி காலை, காப்புக்கட்டுதல், விக்னேஷ்வர பூஜை, லட்சுமி கணபதி ஹோமம், நவக்கிரக ஹோமம் நடந்தது.நேற்று காலை, 2ம் கால யாக சாலை பூஜை, லலிதா ஸஹஸ்ரநாம ஹோமம், நாடி சந்தானம், கடம் புறப்பாடு, 10:30 மணிக்கு, சாந்த காளியம்மன்,
உக்ரகாளியம்மன் சுவாமி மூலவர் சிலைகளுக்கு புனித நீர் ஊற்றி மஹா கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. தொடர்ந்து அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் அலங்காரம், தீபாராதனை ஆகியவை நடந்தது.
இதில், சுற்று வட்டாரத்தை சேர்ந்த ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.