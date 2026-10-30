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இளம்பெண்ணிடம் தவறாக நடந்த கடைக்காரர் போக்சோவில் கைது
இளம்பெண்ணிடம் தவறாக நடந்த கடைக்காரர் போக்சோவில் கைது
UPDATED : அக் 29, 2026 05:42 AM
ADDED : அக் 29, 2026 04:30 AM
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ஓசூர்: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சங்கராபுரம் அருகே சின்ன கொள்ளியூரை சேர்ந்தவர் கோவிந்தன், 45. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் ஆனந்த் நகரில் தங்கி, தர்கா அருகே டிபன் கடை நடத்தி வருகிறார்.
கடந்த, 9ம் தேதி அப்பகுதியில் உள்ள சூப்பர் மார்க்கெட்டிற்கு மளிகை பொருட்கள் வாங்க சென்றார். அங்கு பொறுப்பாளராக உள்ள பெண், வீட்டிற்கு சாப்பிட சென்றிருந்தார். அதனால், அவரது மகளான, 16 வயது இளம்பெண் மட்டும் அங்கிருந்தார்.இதை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்ட கோவிந்தன், அவரிடம் தவறான தொடுதலில் ஈடுபட்டார். இதையறிந்த இளம்பெண்ணின் தாய் நேற்று முன்தினம் அளித்த புகார் படி, ஓசூர் அனைத்து மகளிர் போலீசார் போக்சோ சட்டத்தில், டிபன் கடைக்காரர் கோவிந்தனை கைது செய்தனர்.