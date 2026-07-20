/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/காங்., சார்பில் லஞ்சத்திற்கு எதிரான கையெழுத்து இயக்கம்
காங்., சார்பில் லஞ்சத்திற்கு எதிரான கையெழுத்து இயக்கம்
காங்., சார்பில் லஞ்சத்திற்கு எதிரான கையெழுத்து இயக்கம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:49 AM
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ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மேற்கு மாவட்டம், ஓசூர் மாநகர காங்., கட்சி சார்பில், தாலுகா அலுவலகம் முன், லஞ்சம் தவிர், நெஞ்சம் நிமிர் என்ற தலைப்பில், ஊழல் மற்றும் லஞ்சத்திற்கு எதிரான கையெ-ழுத்து இயக்கம் நேற்று நடந்தது. மாநகர தலைவர் சாதிக்கான் தலைமை வகித்தார்.
முன்னாள் ஒன்றிய கவுன்சிலர் சின்னகுட்டப்பா, மாநில செயற்-குழு உறுப்பினர் நீலகண்டன், மாநகர கவுன்சிலர் இந்திராணி முன்னிலை வகித்தனர்.
கிருஷ்ணகிரி, காங்., - எம்.பி., கோபிநாத், கையெழுத்திட்டு இயக்கத்தை துவக்கி வைத்தார். தொடர்ந்து கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கையெழுத்திட்டனர். நிர்வாகிகள் சீனி-வாசன், பிரவீன்குமார், தமிழ்வாணன், முக்தியார், கவுதம் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.