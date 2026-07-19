/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ நகர காங்., சார்பில் கையெழுத்து இயக்கம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:15 AM
அ நிறம் | அளவு
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரியில் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகம் எதிரே, நகர காங்., சார்பில் 'லஞ்சம் தவிர், நெஞ்சம் நிமிர்' என்ற தலைப்பில் கையெ-ழுத்து இயக்கம் நடந்தது.
மாவட்ட தலைவர் ரகு தலைமை வகித்தார். நகர தலைவர் லலித் ஆண்டனி வரவேற்றார். மாவட்ட துணைத் தலைவர் தளபதி ரக-மத்துல்லா , மருத்துவர் தகி, நகராட்சி கவுன்சிலர் விநாயகம், எஸ்.சி., துறை அமைப்பாளர் ஆறுமுக சுப்பிரமணி, ஓ.பி.சி., ஆஜித் பாஷா, ரமேஷ் அர்னால்டு, அப்சல், மாவட்ட துணைத் தலைவர் சேகர் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். கிருஷ்ணகிரி காங்., - எம்.பி., கோபிநாத் கையெழுத்து இயக்கத்தை தொடங்கி வைத்தார். தொடர்ந்து, காங்., நிர்வாகிகள், பொதுமக்கள் உள்-ளிட்ட பலர் கையெழுத்திட்டனர்.