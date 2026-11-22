/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ பர்கூர், எப்ரி பகுதிகளில் ஒற்றை யானை அட்டகாசம்
ADDED : நவ 21, 2026 05:04 AM
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கிருஷ்ணகிரி; ஆந்திர வனப்பகுதியில் சுற்றித்திரியும், 9 யானைகளில் இருந்து பிரிந்த ஒற்றை யானை நேரலக்கோட்டை வழியாக பர்கூர் காப்பு காட்டிற்கு நான்கு நாட்களுக்கு முன் வந்தது.
நேரலக்கோட்டை, ஜிகினிகொல்லை, பர்கூர், வரட்டனப்பள்ளி, பூங்குருத்தியை ஒட்டியுள்ள வனப்பகுதியில் இந்த ஒற்றை யானை சுற்றி வருகிறது. ஒற்றை யானையை ஆந்திர மாநில வனப்பகுதிக்கு விரட்டும் பணியில் வனத்துறையினர் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.அதேபோல வேப்பனஹள்ளி அருகே உள்ள கர்நாடக மாநில எல்லையோரத்தில், தமிழக வனப்பகுதி கிராமமான எப்ரியில் ஒற்றை யானை அட்டகாசம் செய்து வருகிறது. இரவுநேரங்களில் விளைநிலங்களில் புகுந்து பயிர்
களையும் சேதப்படுத்தி வருகிறது. கிராம மக்களுடன் இணைந்து யானையை கர்நாடக வனப்பகுதிக்கு விரட்டும் பணியில்
ஈடுபட்டுள்ளனர்.