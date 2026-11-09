கர்நாடகாவிலிருந்து இடம் பெயர்ந்த ஒற்றை யானையால் மக்கள் அச்சம்
கர்நாடகாவிலிருந்து இடம் பெயர்ந்த ஒற்றை யானையால் மக்கள் அச்சம்
UPDATED : நவ 08, 2026 05:53 AM
ADDED : நவ 08, 2026 03:30 AM
சூளகிரி: கர்நாடகா மாநில வனத்திலிருந்து வெளியேறிய ஒற்றை யானை, தமிழக எல்லையில் உள்ள ஓசூர் வனக்கோட்டத்திற்கு நேற்று முன்தினம் இரவு இடம் பெயர்ந்தது. பேரிகை அடுத்த பெத்தசிகரலப்பள்ளி பகுதிக்கு வந்த யானை, தீர்த்தம் சாலையோரம் உள்ள மாந்தோப்பில் முகாமிட்டது.
இதனால், பெத்தசிகரலப்பள்ளி, ராமன்தொட்டி, காருபாலா, கும்பளம் மற்றும் சுற்றுப்புற கிராம மக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் அச்சமடைந்தனர். மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறும், விவசாய நிலங்களுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும், ஓசூர் வனத்துறையினர் எச்சரித்தனர்.
ஒற்றை யானையை கர்நாடகா மாநில வனப்பகுதிக்கு விரட்ட, விவசாயிகள், பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். யானை நடமாட்டம் தென்பட்டால், வனத்துறைக்கு உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். அதை தொந்தரவு செய்யவோ, அருகில் செல்லவோ வேண்டாம் என, வனத்துறையினர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.