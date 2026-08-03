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ஓசூரில் சீதா - ராம திருக்கல்யாண மகோத்சவம்: பக்தர்கள் தரிசனம்
ஓசூரில் சீதா - ராம திருக்கல்யாண மகோத்சவம்: பக்தர்கள் தரிசனம்
ADDED : ஆக 03, 2026 01:46 AM
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ஓசூர்: ஓசூர், ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பஜன் மண்டலி குழுவினர் சார்பில், சீதா ராம கல்யாண மகோத்சவ விழா, அந்திவாடி அருகே உள்ள ஜி.வி.ஆர்., மகாலில் நேற்று முன்தினம் துவங்கியது.
காலை, 9:00 மணிக்கு விக்னேஸ்வர பூஜை, குரு கீர்த்தனை, மாலை, 5:00 மணிக்கு அஸ்டபதி பஜனை, கீர்த்தனைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன.விழாவில் நேற்று காலை, 9:00 முதல், மதியம், 2:00 மணிக்குள், சீதா ராம கல்யாண மகோத்சவம் நடந்தது. மாலை, 4:00 மணிக்கு வசந்த கேளிக்கை, ஆஞ்சநேய உற்சவம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன. திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.