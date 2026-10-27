/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ ரூ.1.50 லட்சம் மதிப்புள்ள கஞ்சா கடத்தியவர் கைது
ADDED : செப் 26, 2026 05:52 AM
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ஓசூர்; தமிழக எல்லையான ஓசூர் ஜூஜூவாடி சோத-னைச்சாவடியில், எஸ்.ஐ., நாகராஜ் மற்றும் போலீசார் நேற்று காலை வாகன சோதனை செய்தனர். அப்போது, கர்நாடகா மாநிலம், பெங்க-ளூருவிலிருந்து, கேரள மாநிலம், எர்ணாகுளம் நோக்கி சென்ற, நாகலாந்து பதிவு எண் கொண்ட, கிரிஷ் என்ற தனியார் ஆம்னி பஸ்சை சோதனை செய்ய நிறுத்தினர்.
பஸ்சில் பயணித்த, ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த பாலகிருஷ்ண பாய்க், 26, என்பவரது உடமைகளை சோதனை செய்த போது, பெங்களூருவிலிருந்து எர்ணாகுளத்திற்கு, 1.50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள, 2 கிலோ, 200 கிராம் கஞ்சாவை விற்பனை செய்ய கடத்தி செல்வது தெரிந்தது. அவரை பிடித்து, மதுவிலக்கு அமல்பி-ரிவு போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். பாலகி-ருஷ்ண பாய்கை கைது செய்த போலீசார், அவரிட-மிருந்துகஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.