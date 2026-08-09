நாளை குடற்புழு நீக்க சிறப்பு முகாம் 6.83 லட்சம் பேருக்கு மாத்திரைகள்
நாளை குடற்புழு நீக்க சிறப்பு முகாம் 6.83 லட்சம் பேருக்கு மாத்திரைகள்
ADDED : ஆக 09, 2026 02:54 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் வெளியிட்-டுள்ள அறிக்கை:
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை சார்பில், நாளை (ஆக.10) தேசிய குடற்புழு நீக்க முகாம் நடக்க உள்ளது. விடுபட்ட குழந்தைகளுக்கான முகாம் வரும், 17ம் தேதி நடக்கிறது.
இந்த முகாமில், 1 முதல், 19 வயது வரையுள்ள, 5 லட்சத்து, 32,947 பேருக்கும், 20 முதல், 30 வயதுள்ள, கருவுறாத மற்றும் பாலுாட்டாத, 1 லட்சத்து, 50,255 பெண்களுக்கும் என மொத்தம், 6 லட்சத்து, 83,202 பேருக்கு, குடற்புழு நீக்க மாத்திரைகள் வழங்-கப்படும்.இதில், 1 முதல், 2 வயது வரையுள்ள குழந்தைகளுக்கு, 'அல்-பெண்டாசோல்' மாத்திரை, 200 மில்லி கிராம் அளவிற்கும், அதற்கு மேலுள்ள வயதினருக்கு, 400 மில்லி கிராம் அளவிற்கும் மாத்திரைகள் வழங்கப்பட உள்ளன.
மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து அங்கன்வாடி மையங்கள், துணை சுகாதார நிலையங்கள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், அரசு மருத்-துவமனைகள், அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை, அனைத்து பள்ளிகள் மற்றும் கல்லுாரிகளில், 'அல்பெண்டாசோல்' மாத்திரை வழங்கும் முகாம் நடக்க உள்ளது.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.