/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/கந்த சஷ்டி விழா 4ம் நாள் சிறப்பு பூஜை
UPDATED : நவ 14, 2026 05:10 AM
ADDED : நவ 14, 2026 04:35 AM
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கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள முருகன் கோவில்களில், கந்தசஷ்டி விழா கடந்த, 10ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. இதையடுத்து, பக்தர்கள் மாலை அணிந்து விரதத்தை துவங்கினர்.
காவேரிப்பட்டணம் பன்னீர்செல்வம் தெருவில் உள்ள, சவுந்தர்ய நாயகி சமேத சுகனேஸ்வரர் கோவிலில், மூன்றாம் ஆண்டு கந்த சஷ்டி விழா நடந்து வருகிறது. நான்காம் நாளான நேற்று, வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனை செய்து, வண்ண மலர்களால் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, சுவாமிக்கு மகா தீபாராதனையும், தீர்த்த பிரசாதம் வழங்குதலும் நடைபெற்றன. திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.