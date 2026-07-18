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அம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

அம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:21 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:21 AM

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கிருஷ்ணகிரி; ஆடி வெள்ளியை முன்னிட்டு, கிருஷ்ணகிரி புதுப்பேட்டை பெரிய மாரியம்மன் கோவிலில், அம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்து, சிறப்பு பூஜை நடந்தது. அம்மனுக்கு, 1,008 விளக்கேற்றி தங்கக் கவச அலங்காரத்தில் அருள் பாலித்தார்.

பழையபேட்டை அங்காளபரமேஸ்வரி அம்மன் கோவிலில் தங்கக்கவச அலங்காரம், ராசுவீதி துளுக்காணி மாரியம்மன் கோவிலில் மஞ்சள் காப்பு அலங்காரம், ராயக்கோட்டை மேம்பாலம் பெரிய மாரியம்மன் கோவிலில் வெள்ளிக்கவச அலங்காரத்தில் அருள் பாலித்தனர்.

அதே போல், ஜோதி விநாயகர் கோவில் தெரு முத்துமாரியம்மன் கோவில், பழையபேட்டை நேதாஜி சாலை சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில், ஜக்கப்பன் நகர் ராஜ

காளியம்மன் கோவில், அக்ரஹாரம் அம்பா பவானி கோவில், அவதானப்பட்டி மாரியம்மன் கோவில், காவேரிப்பட்டணம் சந்தைப்பேட்டை மாரியம்மன் கோவில், பன்னீர்செல்வம் தெரு அங்காளம்மன் கோவில்களில் அம்மனுக்கு அபி-ஷேகமும், சிறப்பு அலங்காரமும் நடந்தது. அனைத்து கோவில்களிலும், பக்தர்கள் அம்ம-னுக்கு கூழ் ஊற்றி வேண்டுதல் நிறைவேற்றினர்.

* ஓசூர் ராம்நகர் கோட்டை மாரியம்மன் கோவிலில், அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிேஷகம், அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. பக்தர்கள் வேண்டு-தலை நிறைவேற்றும் வகையில், கூழ் ஊற்றி அம்மனை வழிபட்டனர். கிருஷ்ணகிரி காங்., - எம்.பி., கோபிநாத், பா.ஜ., முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் நாகராஜ் உட்பட பல ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். ஓசூர் வாசவி அன்னபூர்னேஸ்வரி டிரஸ்ட் சார்பில், அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. பெண் பக்தர்க-ளுக்கு மஞ்சள், குங்குமத்துடன் கூடிய தாம்பூலம் வழங்கப்பட்டது.

ஓசூர் தர்கா அருகே உள்ள முத்துமாரியம்மன் கோவிலில், ஆடி முதல் வெள்ளியை முன்-னிட்டு, அம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் அருள்பா-லித்தார். திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

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