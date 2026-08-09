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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ ஓசூர் வணிக வளாகத்தில் அப்பாவுபிள்ளை சிலை

ஓசூர் வணிக வளாகத்தில் அப்பாவுபிள்ளை சிலை

ஓசூர் வணிக வளாகத்தில் அப்பாவுபிள்ளை சிலை

ADDED : ஆக 09, 2026 02:55 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 02:55 AM

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ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் சட்டசபை தொகுதியில் கடந்த, 1957ம் ஆண்டு, காங்., சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று எம்.எல்.ஏ.,வானவர் அப்பாவுபிள்ளை; ஓசூர் பஞ்., தலைவராக தன் இறுதி காலம் இருந்தார். இவரது காலக்கட்டத்தில், ஓசூர் வளர்ச்சிக்கான முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதனால், அப்பா-வுபிள்ளையை பெருமைப்படுத்தும் வகையில், ஓசூர் பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு அவரது பெயர் வைக்கப்பட்டது. அதேபோல், பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே இருந்த பழைய நகராட்சி அலுவலக வளா-கத்தில், அப்பாவு பிள்ளை சிலை அமைக்கப்பட்டது.

ஓசூர் மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு, பாகலுார் சாலையில் புதிய கட்டடம் கட்டப்பட்டதால், பழைய நகராட்சி அலுவலக கட்டடங்கள் இடிக்கப்பட்டு, வணிக வளாகம் கட்டப்-பட்டுள்ளது. அதில் அப்பாவுபிள்ளை சிலை நிறுவப்பட்டுள்ளது. இதன் திறப்பு விழா நேற்று காலை நடந்தது.அப்பாவுபிள்ளையின் மகனும், ஓசூர் தொகுதி, காங்., முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,வுமான மனோகரன், சிலையை திறந்து வைத்தார். தொடர்ந்து, ஓசூர் மாநகர மேயர் சத்யா, கமிஷனர் முகம்மது ஷபீர் ஆலம், பொது சுகாதார குழுத்தலைவர் மாதேஸ்-வரன், வரி விதிப்பு குழுத்தலைவர் சென்னீரப்பா மற்றும் கவுன்சி-லர்கள் மஞ்சுளா, மாதேஷ், இந்திராணி, பாக்கியலட்சுமி, வெங்-கடேஷ் உட்பட பலர், அப்பாவுபிள்ளை சிலைக்கு மாலை அணி-வித்து மரியாதை செலுத்தினர்.

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