காந்தி சிலை அருகே பிரியாணி பொட்டலம் சுதந்திர நாளில் கண்டுகொள்ளாத நகராட்சி
காந்தி சிலை அருகே பிரியாணி பொட்டலம் சுதந்திர நாளில் கண்டுகொள்ளாத நகராட்சி
ADDED : ஆக 15, 2026 05:17 AM
கிருஷ்ணகிரி; காந்தி சிலையை சுற்றியுள்ள குப்பை மற்றும் பிரியாணி பொட்டலத்தை அகற்றாமல், வண்ண விளக்குகளை பொருத்தியுள்ளதால், துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
கிருஷ்ணகிரி பழையபேட்டையில், 1950ல், காந்தி சிலை அமைக்கப்பட்டு, சென்னை
மாகாணத்தின் கடைசி முதல்வர் குமாரசாமி ராஜாவால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. இன்று நாடு முழுவதும், 80வது சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்-படும் நிலையில், காந்தி சிலையை சுத்தம் செய்து வர்ணம் பூசி, வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிப்பது
வழக்கம்.
ஆனால், சிலைக்கு வர்ணம் பூசாமல், குப்பையை அகற்றாமல், வண்ண விளக்குகளை மட்டும் நக-ராட்சி சார்பில் அமைத்துள்ளனர். சிலை அருகே பனங்காய், பிரியாணி பொட்டலம் போன்ற-வற்றை வீசியுள்ளனர். இதனால் துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
இது குறித்து பொதுமக்கள் கூறு-கையில்,'சிலையை சுற்றிலும் உள்ள சுவர்கள் உடைந்து, ஆபத்தான முறையில் உள்ள நிலையில், புலால் உண்ண வேண்டாம் என்ற காந்திசிலையின் அருகே பிரியாணியை வீசியுள்-ளனர்.
மாதக்கணக்கில் குப்பை அள்ளாததால், துர்-நாற்றம் வீசுகிறது. காந்திசிலை முன் ஆர்ப்-பாட்டம் நடத்திய காங்., கட்சியினரும் கண்டு கொள்ளாமல், நாளை (இன்று) காந்திசிலை முன் கொடியேற்றப்படும், அனைவரும் வந்துவிடவும் என்று அறிவிக்கின்றனர்'
என்றனர்